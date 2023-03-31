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تكليف الدكتور محمد شميس للقيام بأعمال مدير معهد تيودور بلهارس للأبحاث

الجمعة، 31 مارس 2023 02:36 م
تكليف الدكتور محمد شميس للقيام بأعمال مدير معهد تيودور بلهارس للأبحاث الدكتور محمد شميس
كتب: محمد صبحى

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أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قراراً وزارياً بتكليف الدكتور محمد عباس شميس الأستاذ بمعهد تيودور بلهارس للأبحاث، للقيام بأعمال مدير المعهد ورئيس مجلس الإدارة.

 

ويذكر أن الدكتور محمد شميس يشغل منصب رئيس شعبة بحوث الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية والكيمياء العلاجية، وعضو مجلس إدارة معهد تيودور بلهارس للأبحاث، ورئيس لجنة المشروعات البحثية بالمعهد، كما شغل عضوية مجلس إدارة برنامج التكنولوجيا الحيوية بجامعة حلوان، وعضو المكتب الفني والمتابعة وتقييم الأداء (لجنة الصحة والدواء) بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، كما انتدب للإشراف على إنشاء وتطوير معمل التحاليل البيولوجية بشعبة مترولوجيا الكيمياء بالمعهد القومي للقياس والمعايرة.


التعليم العالى

معهد تيودر بلهارس

اخبار مصرية

المعهد القومى للمعايرة



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