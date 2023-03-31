تحرير 35 محضرا والتحفظ على 189 حالة إشغال فى العجمى بالإسكندرية

الإسكندرية - أحمد الزغبى

شن حى العجمي فى الإسكندرية، حملة مكبرة على المحلات التجارية، بمشاركة الجهات المعنية، وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية بشن حملات تموينية مكبرة ، للتأكد من توفر السلع الغذائية ومنع الاحتكار ومتابعة الأسواق لضبط الأسعار، والتفتيش علي المنشآت والصيدليات بنطاق الحي.

وأشار حى العجمى بالإسكندرية، برئاسة هدي أبو كليلة رئيس الحي، إلى أنه تم شن حملة مكبرة للتفتيش على الأسواق بحي العجمي، بمشاركة كافة الجهات التنفيذية، وبمشاركة سكرتير عام الحي ومديري إشغال الطريق ، المتابعة الميدانية، وحدة التدخل السريع بالحي ،وحدة الإزالة ، شئون البيئة والرصد البيئي وإدارة الإيرادات ورخص المحلات وإدارة العجمي الطبية، وإدارة الطب البيطري، ،الأمن الصناعي، إدارة التفتيش الصيدلي بقطاع العجمي، ادارة التموين بالعجمي، مكتب القوي العاملة، وشركة الصرف الصحي، شركة مياه الشرب وشركة نهضة مصر.

وقامت الحملة بالمرور بشارع البيطاش الرئيسى والسماليهى وشهر العسل وبيانكى والحنفية وطريق إسكندرية مطروح ومدخل الهانوفيل حتى أبويوسف، وقد اسفرت الحملة عن الأتي: تحصيل غرامة فورية قدرها 2000 جنيه محل ماركت وألبان بشارع القاعدة من البيطاش ، تحصيل غرامة فورية قدرها 3000 جنيه محل ماركت بعد شارع الحنفية من البيطاش، تحصيل غرامة فورية قدرها 2000 جنيه محل مخبوزات قبل مدخل بيانكي البيطاش، تحصيل غرامة فورية قدرها 2000 جنيه محل ماركت ومحمصة بالبيطاش ، تحصيل غرامة فورية قدرها 3000 جنيه كافيه امام مدخل بيانكي من البيطاش .

كما أسفرت أعمال الحملة والتفتيش في مجال الامن الصناعي ومخالفات البيئة وقانون العمل والتفتيش الصيدلى تحرير محضر مخالف ،و من قبل ادارة شئون البيئة عدد 3 محاضر شئون بيئة، وكذلك إدارة مكتب السلامة والصحة المهنية عدد 10 محاضر، ومن من قبل مكتب مراقبة الأغذية والصحة المطور8 محاضر وتم اعدام منتجات اغذية منتهية الصلاحية بوزن 25 كيلو وإدارة التموين 6 محاضر وعدم اعلان عن الاسعار، 3عدم حمل شهادة صحية والانذارات المحررة من قبل إدارة مكتب العمل 7 انذارات ، تم التحفظ عليها بالحي 189 حالة تحفظ منهم 130 حالة من مقاهى وكافيهات، وغرامات محصلة بقيمة 12000 جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين .



جانب من الحملة بحي العجمي



حملة علي الأسواق بحي العجمي