وأضاف بايدن في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) "لقد حان الوقت لكي يتصرف الكونجرس - حتى يتمكن أطفالنا من تعلم القراءة في المدرسة بدلاً من تعلم أن يأخذوا ساترا (في إشارة إلى الاختباء حال حدوث هجوم ناري على المدرسة)".



وأضاف بايدن أنه في العام الماضي، وقع على قانون أمان السلاح الأكثر أهمية منذ 30 عامًا. وفي هذا الشهر، وقع على أمر تنفيذي لمواصلة مكافحة عنف السلاح.



وأشار إلى أنه يجب على الكونجرس أن يفعل المزيد.



يذكر أن مسلحا قام باقتحام مدرسة في مدينة ناشفل الإسبوع الماضي وقام بإطلاق النار مما أسفر عن مقتل 3 أطفال وثلاثة موظفين.