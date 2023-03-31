انتهاء فعاليات الأسبوع التدريبى المكثف لجميع العاملين بوحدات الكلى فى الدقهلية

الدقهلية - شريف الديب

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، انتهاء فعاليات الأسبوع التدريبي المكثف لجميع الفئات العاملة بوحدات الكلي، وكانت الإدارة المركزية للطب العلاجي بقيادة الدكتور محمد حسانين، وبالتعاون مع إدارة الكلي بالمديرية، قد نظمت 4 دورات تدريبية للعاملين بوحدات الكلي من أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين صيانة .

وعقدت الدورات بحضور أكثر من 140 متدرباً من مختلف وحدات الكلى، واشتملت علي تشغيل وصيانة ماكينات الغسيل الكلوي ومحطات المعالجة ومستلزمات الغسيل الكلوي والإجراءات الادارية والمخزنية بوحدات الكلي وكيفية التعامل مع المضاعفات التي تحدث للمريض أثناء جلسات الغسيل.

حاضر بالورشة الدكتور أحمد البيلي مدير إدارة الكلي والدكتور أسامة الشحات استشاري الكلي ونقيب أطباء الدقهلية والدكتور حامد عزت العراقي استشارى أمراض الكلى ومهندسى شركة للماكينات وصيانة محطات المعالجة.

فى ختام الأسبوع التدريبى، قام ربيع رمضان مسئول التدريب بالادارة المركزية للطب العلاجي بالوزارة بتكريم إدارة الكلي ممثلة في الدكتور أحمد البيلي علي مجهودات الإدارة في مجال التدريب، كما تم تكريم المحاضرين.

جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية برفع كفاءة الأطقم والكوادر الطبية.