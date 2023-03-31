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الشئون الإسلامية بالسعودية: إقامة صلاة عيد الفطر بعد شروق الشمس بربع ساعة

الجمعة، 31 مارس 2023 12:37 م
الشئون الإسلامية بالسعودية: إقامة صلاة عيد الفطر بعد شروق الشمس بربع ساعة المسجد الحرام - ارشيفية
إيمان حنا

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وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالسعودية، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم، كافة فروع الوزارة بمناطق المملكة، بإقامة صلاة عيد الفطر المبارك في جميع مصليات الأعياد، وكذلك في جميع الجوامع، عدا الجوامع المجاورة لمصليات الأعياد والجوامع التي لا يقصدها المصلون في صلاة العيد في بعض المراكز والهجر؛ لاكتفائهم بمصلى العيد لديهم. وفق صحيفة "سبق".

جاء ذلك في تعميم يؤكد على فروع الوزارة بعموم مناطق المملكة بأهمية الإعداد المبكر لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك، وتهيئة المصليات بكافة الخدمات من صيانة ونظافة وتشغيل؛ ليؤدّي المصلون شعيرتهم بكل راحة واطمئنان، كما تضمّن التعميم تحديد وقت إقامة صلاة العيد بعد شروق الشمس بربع ساعة حسب تقويم أم القرى، في جميع مناطق المملكة.

يأتي تعميم وزير الشؤون الإسلامية تحقيقًا لرسالة الوزارة في خدمة بيوت الله والعناية بها، وتوفير كل ما تحتاجه من خدمات وصيانة ونظافة؛ كي يؤدي المصلون فيها صلاتهم بكل خشوع وطمأنينة.

 


عيد الفطر

صلاة العيد

الحرمين

المسجد الحرام



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