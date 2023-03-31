الداخلية تضبط تاجرين عملة بالسوق السوداء بالموسكى

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

نجحت الداخلية فى ضبط شخصين يحملان جنسية إحدى الدول لقيامهما بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وتحويل الأموال بالمخالفة للقانون فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى..

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" – مقيم بمحافظة الجيزة) بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد والإستفادة من فارق سعر الصرف بالمخالفة للقانون وقيامه بتجميع مدخرات المصريين بالخارج من العملات الأجنبية وحجب دخولها البلاد وتسليم ما يعادل تلك العملات بالعملة المحلية لذويهم والمقيمين داخل البلاد بالمخالفة للقانون وكذا إستغلال العملات الأجنبية السابق تحصيلها من الخارج فى دفع المستحقات المالية على التجار والمستوردين من راغبى إستيراد المنتجات الأجنبية وتحصيلها بالعملة المحلية منهم داخل البلاد، مُتخذاً من دائرة قسم شرطة الموسكى مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبحوزته مبالغ مالية وذلك حال قيامه بتسليم (تاجر ملابس "يحمل جنسية ذات الدولة" مقيم بالجيزة) المبلغ المالى والمحولين لصالحه من إحدى الدول وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية