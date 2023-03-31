وذكرت وزارة الدفاع السورية - في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية /سانا/ - أن وحدات من القوات المسلحة تصدت لهجوم مجموعات إرهابية مساء أمس على محور بسرطون في ريف حلب الغربي، وصباح اليوم في قرية الدانا قرب معرة النعمان بريف إدلب، وأوقعت أعداداً من القتلى والمصابين في صفوف الإرهابيين، وتمكنت من سحب جثة متزعم المجموعة الإرهابية المهاجمة في ريف إدلب.