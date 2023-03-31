البيت الأبيض: لا توجد سبل قانونية لحرمان روسيا من العضوية الدائمة في مجلس الأمن

وكالات

صرحت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير، بأن الإدارة الأمريكية لا ترى أي طرق قانونية دولية ممكنة لحرمان روسيا من العضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي.

وقالت جان بيير ردا على سؤال يتعلق بفترة رئاسة روسيا القادمة لمجلس الأمن في أبريل المقبل: "لسوء الحظ، روسيا عضو دائم في مجلس الأمن، ولا توجد طرق قانونية دولية حقيقية لتغيير هذا الوضع.. هذا ما نعيش معه في الوقت الحالي".

وتابعت المتحدثة باسم البيت الأبيض: "بقدر ما هو غير سار أن نرى روسيا تترأس مجلس الأمن، فإن الحقيقة هي أن هذا موقف رمزي إلى حد كبير يتم تسليمه شهرا بعد شهر إلى أعضاء مجلس الأمن حسب الترتيب الأبجدي، وهذا ما سنشهده في أبريل. وستترأس الولايات المتحدة مجلس الأمن في أغسطس 2023".

ويتكون مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من 15 عضوا، منهم خمسة دائمون (الصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة)، ويتولى كل عضو رئاسة المجلس بالتناوب لمدة شهر واحد، وفقا للترتيب الأبجدي باللغة الإنجليزية.

وتتولى روسيا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي اعتبارا من بعد غد السبت، خلفا لموزمبيق.