استمرار أعمال إصلاح هبوط بلاطة بكوبري بنها 3 بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى

القليوبية إبراهيم سالم

واصلت الهيئة العامة للطرق والكباري، أعمال إصلاح هبوط بلاطة بكوبري بنها 3 بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، حيث أسفر الهبوط عن غلق الطريق في الاتجاه القادم من الإسكندرية والمنوفية متجها للقاهرة، لمدة 10 أيام، وقامت الإدارة العامة لمرور القليوبية بعمل تحويلات مرورية للتسهيل علي المواطنين ومنع تعطل مصالحهم وأشغالهم.

وأعلنت الإدارة العامة لمرور القليوبية، عمل تحويلات مرورية، بعد حدوث هبوط أرضي بإحدى بلاطات كوبري بنها 3 - "كوبري الفحص" - على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، واستمرار أعمال الإصلاح من قبل الهيئة العامة للطرق والكباري لمدة 10 أيام.

وجاءت التحويلات المرورية على النحو التالي:

- تحويل المرور القادم من اتجاه الإسكندرية أو المنوفية في اتجاه إجباري لاتجاه الدائري الإقليمي ومن ثم يسلك طريق شبرا بنها الحر للمتجه للقاهرة.

- حال لزم الأمر أن يسلك المسافر الطريق الزراعي يتجه اجباري لطريق الدائري الإقليمي ونزول نزلة بنها ثم الدخول لطريق مفارق المنصورة للعودة لمسار الطريق الزراعي، بعد منطقة الهبوط واستئناف الرحلة على الطريق الزراعي.

كان قد شهد كوبري ثالث بنها "كوبري الفحص القديم"، بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي في محافظة القليوبية، هبوطا أرضيا بإحدى بلاطات الكوبري، وهو ما دفع الإدارة العامة لمرور القليوبية لعمل تحويلات مرورية في الاتجاه القادم من الإسكندرية للقاهرة، لحين الانتهاء من أعمال التصليح، وذلك لمدة 10 أيام.

وتم فرض كردون أمني من قبل مرور القليوبية، حيث تبين تم حدوث هبوط جزئي في بلاطة الكوبري بنها 3، وبناء عليه تم عمل المعاينة اللازمة من قبل الهيئة العامة للطرق والكباري، وتم استدعاء شركة النيل العامة للإنشاء والطرق لسرعة إنهاء أعمال الإصلاح.

وأوضحت محافظة القليوبية، في بيان لها، أنه تم عمل التنسيق اللازم مع الإدارة العامة للمرور وذلك لغلق الكوبري في اتجاه القاهرة، وتحويل المرور القادم من اتجاه الإسكندرية في اتجاه إجباري لاتجاه الدائري الإقليمي، وذلك لمدة 10 أيام.