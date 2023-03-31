استكمال فعاليات الملتقى الحوارى الوطنى بالوادى الجديد تحت شعار فيما يفكر الشباب

الوادي الجديد - ماهر البهنساوى

نفذت مديرية الشباب و الرياضة بالوادى الجديد بالتعاون مع الإدارة المركزية للتعليم المدنى بوزارة الشباب، رابع فاعليات الملتقى الحوارى الوطنى لبرلمان الطلائع والشباب وأعضاء مراكز الشباب وأعضاء نموذج المحاكاه لنموذج مجلس الشيوخ بمركز شباب الخارجه بمشاركه 50 عضو من أعضاء البرلمان.

وتحدث المدرب محمد سعيد التعريفات الشاملة والمناقشات والردود على جميع التساؤلات، ووضع قواعد العمل أثناء منها الصمت أثناء الحوار، إحترام الرأى ورأى الآخر، والإلتزام بالمواعيد، وتبادل الرأى والخبرات وعدم تشغيل الهاتف المحمول أثناء الجلسات وجعله في الوضع الصامت أثناء ملتقى الحوار، وعدم اصطحاب أطفال، أو القيام بتصرفات وحركات غريبة، أو التنمر والسخرية من الآخرين.

ويناقش منتدى الحوار الوطنى الثانى للشباب ثلاثة محاور رئيسية السياسى، الاجتماعى، الاقتصادى، ومن خلالها تمت مناقشة عدد من الموضوعات المختلفة التى تهم الشباب، بما يخلق منصة للتعبير عن وجهات النظر وتقديم الأفكار وتبادل الخبرات من خلال الجلسات وورش العمل، حيث بدأ الحوار بتعريف بالدعوة التى أطلقها رئيس الجمهورية لإجراء حوار وطني سياسي شامل دون تمييز يجمع كل التيارات الحزبية والشبابية لمواجهة التحديات الراهنة ورفع نتائج الحوار إليه شخصيا لتعزيز فكرة تبادل الرؤي بين مختلف الأطياف داخل المجتمع المصري وتحديد أولويات العمل الوطني وتدشين ملامح جمهورية جديدة تقبل بآراء الجميع.

وتم تعريف النسخة الثانية لمنتدي الحوار الوطني للشباب والذى يعمل على رفع احتياجات وأفكار وآراء شباب مراكز الشباب بالقرى والمدن بالمحافظة تمهيداً لعرضها على القيادة السياسية بختام فاعليات المنتدى، و تم تقسيم المشاركين الي مجموعات عمل لمناقشة القضايا المتعلقة بالمحور الإقتصادي والمشكلات التي يراها الشباب ودورهم أو وجهات نظرهم ومقترحاتهم في حل تلك المشكلات وكان أبرز المشكلات هى غلاء الأسعار.