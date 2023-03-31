اجتماع موسع لإدارة الرعاية الأساسية لتطوير المنشآت الصحية بالمنوفية

عقدت الدكتورة ايمان زهران مدير إدارة الرعاية الأساسية ومنسق عام المبادرات الرئاسية بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، اجتماعًا موسعًا تحت إشراف الدكتورة رشا خضر وكيل المديرية ، وبحضور نائب مدير الإدارة وفريق الرعاية الأساسية بالمديرية والإدارات الصحية ومديري وحدات التطوير ورئيسة التمريض بالوحدات والمراكز المختارة للمرحلة الأولى من مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير منشآت الرعاية الصحية الأولية .

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات وكيل وزارة الصحة بالمنوفية الدكتور خالد جمال عبدالغني، بتنفيذ تعليمات الدكتور وزير الصحة خلال إجتماعه الأسبوعي بعد أن إطلع على التقارير الخاصة بالمرور على مراكز الرعاية الأولية بالمحافظات، لمراجعة معدلات الأداء بالمبادرة الرئاسية لتطوير خدمات الرعاية الأولية.

هذا علاوة على التأكد من جاهزية الوحدات من حيث الحالة الإنشائية، تدريب العاملين، توافر استمارات وملفات طب الأسرة، عدد حالات الإحالة، توافر أجهزة السونار، استراحات الأطباء والتمريض، التجهيزات الطبية وغير الطبية، تشغيل العيادات بمختلف التخصصات، خدمات الطوارئ، خدمات المعامل، تنفيذ الزيارات المنزلية لكبار السن وذوي الهمم .

تناول الاجتماع، الخدمات المقدمة وخطط التشغيل مؤكدة على ضرورة الدقة في التسجيل الطبي لجميع المترددين ونظام الإحالة، كما تم التأكيد على المتابعة المستمرة على مدار اليوم وتفعيل دور مدبر الوحدة في متابعة الأعمال والانضباط .

في ذات السياق تمت مناقشة سلبيات المرور ومؤشرات الأداء والانضباط الإداري وتكثيف المرور ووضع خطة بديلة حال غياب أحد الأطقم الطبية.

كما تم التوجيه لمتابعة أرصدة الأدوية والمستلزمات بالوحدات والمراكز الصحية لاسيما وحدات التطوير، وتم الحث على تنشيط الترددات والمبادرات الرئاسية، وتم توجيه مسؤولي الرعاية الاساسية بالإدارات لضرورة وجود نقاط تواصل مع الأطقم النوبتجية لسهولة التواصل وحل معوقات الأداء.

كما آكد نائب مدير الإدارة على التدقيق للبيانات وإرسالها في المواعيد المحددة وتفعيل الملفات العائلية، وتقييم عوامل الخطورة لأمراض القلب و للأمراض المزمنة، وضرورة التوازن بين الخدمات وتوزيع القوى البشرية حسب حجم العمل .