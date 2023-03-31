إصابة 7 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالشرقية.. بالأسماء

أصيب 7 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة نصف نقل، بطريق أبو شلبى نطاق مركز فاقوس بمحافظة الشرقية، وتم نقلهم إلى المستشفى المركزى لتلقى الإسعافات الأولية.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطار يفيد بورود حادث انقلاب سيارة نصف نقل ناحية أبو شلبي نطاق مركز فاقوس،مما أسفر عن إصابة كل من " على مجدى" 17 سنة و" حاتم محمد" 15 سنة و" سامية أحمد" 45 سنة و" بدر رأفت" 45 سنة و" مريم محمد " 34 سنة و" محمد السيد" 45 سنة و" أحمد ممدوح" 22 سنة بإصابات متنوعة،جرى الدفع بمرفق الإسعاف وتم نقل المصابين الى مستشفى فاقوس المركزى لتقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات.