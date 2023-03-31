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إصابة 4 أشخاص فى انفجار إسطوانة بوتاجاز بالشرقية

الجمعة، 31 مارس 2023 10:11 م
إصابة 4 أشخاص فى انفجار إسطوانة بوتاجاز بالشرقية إسعاف - أرشيفية
الشرقية- إيمان مهنى

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احتجزت مستشفي الحسينية المركزي بالشرقية، 4 مصابين بحروق بالدرجة الثانية والثالثة، من أسرة واحدة، من قرية الملكيين البحرية ، إثر انفجار إسطوانة بوتاجاز، قبل آذان المغرب .

وفور تلقي غرفة عمليات رئاسة مركز الحسينية، اخطار بانفجار أسطوانة غاز طبيعي بأحد المنازل بناحية الملكيين البحرية التابعة للوحدة المحلية بسماكين الغرب،  قام المهندس سامي معجل رئيس مركز ومدينة الحسينية بالانتقال الفوري الي مكان الحادث لمعاينة انفجار أسطوانة الغاز بأحد المنازل بالقرية، ووجه بتقديم أوجه الرعاية للمصابين .
 
تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا بانفجار أسطوانة غاز، في منزل بقرية الملكيين البحرية، أسفر عن إصابة اربعة أشخاص، وتولت النيابة التحقيقات بالواقعة.
 

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