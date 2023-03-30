وكيل تعليم كفر الشيخ يفتتح معرض ملابس المشاركة المجتمعية للطلاب.. صور

كفر الشخ – محمد سليمان

أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، بمعارض المشاركة المجتمعية التي تنظمها الإدارات التعليمية، لإدخال الفرحة على قلوب الطلاب، دون تصوير الطلاب أو احراجهم، موجها بالحفاظ على سرية توزيع الملابس والحقائب والأحذية للطلاب والطالبات وأسرهم.

وافتتح محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، معرض المشاركة المجتمعية بإدارة غرب كفر الشيخ، ويضم ملابس خاصة بالطلاب والطالبات، (بلوزات، تونيكات، جواكت، بدل مدرسية، بنطلونات أطفال، قمصان رجالي واطفالي،تيشيرتات ،شنط حريمي، وأحذية حريمي وأطفال)، لتوزيعها على الطلاب من أسر فقيرة وأولى بالرعاية.

كما افتتح وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، معرض ختام الانشطة بإدارة غرب كفر الشيخ، بحضورهالة النواصره، مدير إدارة قلين، ونجوى حمدي، مدير إدارة غرب، وإيهاب اللبيشى، وكيل إدارة سيدى غازى، وأحمد عبيد، وكيل ادراة غرب، ووائل لطفي، مدير التعليم الثانوي بالمديرية، وهاني حمدان، مدير غرفة عمليات المديرية، ونبيل مسعد، موجه عام التربية الفنية، وإيمان أبو القاسم، موجه عام التربية النفسية، و سماح أبو شامه، موجه عام رياض الأطفال ونيفين الشافعي موجه أول مركزي رياض أطفال.

وتضمن المعرض عرضًا رياضيًا وفقرات رياض الأطفال، ( الضحكه لها صوت) لرياض أطفال مدرسة هدى شعراوى، (ونقطة ماء ) لرياض أطفال مدرسة سيدي طلحه، وتفقد وكيل الوزارة، حجرة رياض الاطفال، مؤكداً على أهمية تصميم وتنفيذ الوسائل أثناء تواجد الأطفال مع شرح الأحداث، ليستفيد بها الطفل، وتفقد حجرة التربية النفسية، وحجرة الاقتصاد المنزلي، وحجرة المجال الصناعى وما تضمه من منتجات خشبية والاركت، وحجرة التربية الفنية، وما تضمه لوحات فنيه للمدارس مشتملة على مخرجات التربية الفنية واستخدام خامات البيئة.