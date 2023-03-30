اليوم السابع
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وكيل إعلام السويس: الأعمال الدرامية للشركة المتحدة تعظم الانتماء لدى الشباب

الخميس، 30 مارس 2023 07:29 م
وكيل إعلام السويس: الأعمال الدرامية للشركة المتحدة تعظم الانتماء لدى الشباب الدكتور حسين ربيع وكيل كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بجامعة السويس
كتب محمد صبحى

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أكد الدكتور حسين ربيع، وكيل كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بجامعة السويس، أن الشركة المتحدة تقدم باقة من أبرز الأعمال الدرامية وفى مقدمتها مسلسل الكتيبة 101، مضيفا: "أعتبره امتدادًا لمسلسل الاختيار بأجزائه الثلاثة التي تم عرضها خلال المواسم الثلاثة الماضية، وتستعرض بطولات وتضحيات الجيش والشرطة، ومثل هذه الأعمال تؤدي دورًا مهمًا في توعية مختلف فئات المجتمع خصوصًا الشباب، وتنمية وتعظيم قيم الانتماء لديهم في مواجهة محاولات الاستهداف المستمرة لعقول الشباب وما تحتويه من أفكار هدامة".
 
وأضاف الدكتور حسين ربيع فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الشركة المتحدة ومسلسلات دراما رمضان التى تتناول تضحيات رجال القوات المسلحة يؤكد أهمية الأعمال الدرامية الوطنية في التحصين الفكري للشباب، وتعزيز انتمائه واعتزازه بوطنه، وهو ما ينعكس بدوره على الحفاظ على الأمن القومي المصري من خلال تنقية الفكر العام من شوائب الأفكار التى تسعى إلى هدم الدولة وعرقلة مسيرتها نحو التنمية والتطور.
 
وأشاد وكيل كلية الإعلام بجامعة السويس بدور تلك المسلسلات فى التصدى لكافة المحاولات التى تستهدف الدولة المصرية، وتعزيز الوعى العام لدى فئات المجتمع المختلفة.

التعليم العالى

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اخبار مصر

المتحدة للخدمات الإعلامية

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الكتيبة 101

مسلسل الكتيبة 101



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