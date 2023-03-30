جاء ذلك في مؤتمر صحفي له، اليوم/الخميس/، أكد خلاله على اعتبار العقد وكأنه غير موجود وذلك على خلفية الجدل الكبير الذي أثاره الإعلان عن تفيذ المشروع بالأمر المباشر دون مناقصة ولا اتخاذ الإجراءات الرسمية المتبعة.



وقال حمية إن قراره جاء حسمًا للجدل رغم أهمية المشروع، وعلى إثر الجدل القانوني الحاصل في مشروع إنشاء المبنى الجديد للمسافرين في المطار، موضحًا أنه تبين أن هناك وجهتي نظر قانونية للموضوع.