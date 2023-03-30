صرح بذلك نائب وزير الطاقة الأوكراني ياروسلاف ديمشينكوف لوكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية الأربعاء. وقال "نأمل خلال زيارة هابيك المقبلة لأوكرانيا أن نوقع شراكة طاقة إضافية".

ورفض التعليق على موعد الزيارة المقبلة، لكنه أضاف أن "الزيارة ستتم قريبا جدا".

وقال ديمشينكوف إن قضية استعادة الطاقة الأوكرانية ستضاف إلى شراكة الطاقةالتي تم إطلاقها قبل عامين.

وأضاف أن وزير الطاقة الأوكراني جيرمان جالوشينكو وهابيك ناقشا هذه القضية خلال اجتماعهما على هامش حوار برلين التاسع لانتقال الطاقة واتفقا على ضرورة تحديث الشراكة التي أقيمت قبل عامين مع مراعاة الوضع الراهن.

واستطرد إن الجانب الأوكراني يتحدث حاليًا عن استراتيجية جديدة للطاقة وهي إمكانية مشاركة الشركات الألمانية في مشاريع مختلفة.

ووفقا له، فإن الشركات الألمانية مهتمة بطاقة الرياح والطاقة الشمسية والهيدروجين والطاقة الحيوية وكفاءة الطاقة وإنهم مهتمون أيضًا بإنشاء حلول تكنولوجيا المعلومات مثل شبكات التوزيع الصغيرة والشبكات الذكية وأنظمة نقل وتوزيع المعلومات.