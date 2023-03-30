وزير الدفاع اليابانى يدرس زيارة أستراليا وسط تزايد نفوذ الصين

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ذكرت مصادر حكومية يابانية، اليوم /الخميس/، أن وزير الدفاع اليابانى ياسوكازو هامادا يدرس زيارة أستراليا مطلع مايو المقبل؛ للاجتماع مع نظيره ريتشارد مارليس، ومناقشة توسيع نطاق التدريبات المشتركة ومجالات التعاون الأخرى، لمواجهة التعزيز العسكري الصيني السريع في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.



وقالت المصادر، حسب ما نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، إن طوكيو تهدف إلى تعزيز علاقاتها الوثيقة شبيهة بالتحالف مع أستراليا، من خلال تعزيز التشغيل البيني بين قواتهما وتعزيز التعاون الدفاعي الثلاثي مع الولايات المتحدة، الحليف المشترك الوثيق للبلدين.



وأضاف أن هامادا يخطط أيضا لشرح السياسة الدفاعية الحكومية المحدثة لمارليس، بما في ذلك قرار امتلاك قدرات على شن هجوم على قواعد العدو وزيادة ميزانية الدفاع.



ورجحت المصادر الحكومية أن يتفق وزيرا دفاع اليابان وأستراليا خلال اجتماعهما على زيادة الزيارات المتبادلة بين قواتهما؛ لإجراء تدريبات مشتركة، قبل دخول اتفاقية الوصول المتبادل بين طوكيو وكانبرا حيز التنفيذ في وقت لاحق من هذا العام.



يشار إلى هذه ستكون أول زيارة يجريها هامادا إلى أستراليا، منذ توليه منصبه في أغسطس من العام الماضي.