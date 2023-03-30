هولندا تحقق في ضربة جوية قتلت مدنيين فى استهداف لداعش بالعراق عام 2016

هناء ابو العز

قالت الحكومة الهولندية اليوم الخميس إنها ستحقق في ضربة جوية على مقر مزمع للتنظيم الإرهابى داعش بشمال العراق في 2016 و أسفرت عن مقتل سبعة مدنيين، وليسوا مسلحين ارهابيين.

ودمرت قنبلة أسقطتها مقاتلة هولندية من طراز إف-16 مشاركة في عمليات تقودها الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب بناية في الموصل في 22 مارس 2016 وكان يعتقد أن البناية مقر للتنظيم الإرهابى.

لكن وزارة الدفاع الهولندية قالت إنها تشتبه في أن الضربة قتلت مدنيين بدلا من أن تقتل مسلحين من تنظيم داعش الارهابى،وذلك بعد أن قالت محطة (إن.أو.إس) وصحيفة (إن.آر.سي) الهولنديتان إن تقصيهما أظهر أن البناية لم تكن سوى منزل أسرتين لا صلة لهما بالتنظيم.

وقالت الوزارة إنها ستنشر قائمة بتفاصيل نحو 2100 غارة نفذتها في العراق وسوريا مقاتلات هولندية من طراز إف-16 في إطار تحالف لمكافحة تنظيم الارهاب في الفترة بين عامي 2014 و2018.

وأضافت أن القائمة ستشمل تاريخ وتوقيت كل طلعة جوية وأحوال الطقس وقتها وطبيعة المهمة والخسائر الجانبية المحتملة التي قد تكون نجمت عنها.

وقالت هولندا في 2020 إنها ستقدم تعويضات لأقارب أربعة مدنيين قتلوا عندما قصفت مقاتلة إف-16 هولندية منزلهم في الموصل في 2015.