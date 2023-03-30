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نزلة الشوبك.. ملحمة وطنية قهر فيها الفلاحون الإنجليز وأصبحت عيدا قوميا للجيزة

الخميس، 30 مارس 2023 10:30 ص
نزلة الشوبك.. ملحمة وطنية قهر فيها الفلاحون الإنجليز وأصبحت عيدا قوميا للجيزة تمثال الشهداء بمدخل قرية نزلة الشوبك
كتبت – مرام محمد

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هنا في قرية نزلة الشوبك بمركز ومدينة البدرشين، كتاب من عبق التاريخ سجل سطوره شعب ناضل وضحى بدمائه لفداء وطنه والدفاع عن أراضيه، تاريخ حافل بالذكريات التاريخية من حياة الفدائية الشعبية وبطولات الفلاحين الذين استماتوا بفؤوسهم في الدفاع عن أرضهم ضد طغيان الاستعمار، بعد أن خرجوا في أعقاب ثورة 1919 لمواجهة الجنود الإنجليز والتصدي لهم ومنع وصولهم إلى صعيد مصر، في معركة بطولية ويوم نصر كبدوا فيه الإنجليز خسائر فادحة، وهو ذات اليوم الذي اختارته محافظة الجيزة يوما لعيدها القومي.

سطر أبناء قرية نزلة الشوبك تاريخًا حافلا من التضحية والفداء عندما تصدوا لقوات الاحتلال وأخمدوا محاولات إفشال ثورة 19، ففي الوقت الذي امتدت فيها الثورة المصرية إلى صعيد مصر، نشبت اشتباكات بين الأهالي والإنجليز في المنيا، وفشلت قوات الاحتلال في فرض النظام، فقررت قيادته في القاهرة إرسال مددًا لإخماد الثورة، وبمجرد علم أهالي نزلة الشوبك بالقطار المتجه إلى المنيا لإخماد الثورة هناك، قطعوا الشريط الحديدي وفككوا القضبان بين القاهرة والإسكندرية والوجه القبلي لمنع وصولهم، ما أدى إلى توقف حركة القطارات التي كانت ستقل جنود الانجليز إلى صعيد مصر وقطع طريق الإمدادات، فهجمت القوات على القرية وأطلقوا الرصاص جزافا في اتجاه الأهالي ونهبوا خيراتهم واقتحموا منازلهم وأشعلوا النيران فيها، وارتكبوا أفظع الجرائم ضد نسائها وعمدها ومشايخها، فصمد الأهالي بكل شجاعة وجسارة وتصدوا لهم بفؤوسهم؛ مجسدين أروع الأمثلة في مقاومة المحتل.

وتخليدا لموقعة قرية "الشوبك" وعرفانا بالدور البطولي الذي قام به أهلها ضد الاحتلال الإنجليزي، اتخذت محافظة الجيزة يوم 31 مارس من كل عام عيدا قوميًا لها، وصممت تمثالًا في مدخل القرية على طريق "القاهرة – أسيوط" الزراعي؛ تخليدا لبطولة أبناء القرية وتضحياتهم وصمودهم، واعتبر رمزا للقرية يخلد ما قام به الفلاحون من بطولات أمام قوات الاحتلال، فهو عبارة عن تمثال لفلاح يقف منتصبًا شامخا، مشهرًا فأسه الذي واجه بنادق قوات الإنجليز، محفورا عليه أسماء ضحايا الملحمة من أبناء "نزلة الشوبك"، وعددهم 21 شهيدًا بينهم سيدتين.

تمثال الشهداء بمدخل قرية نزلة الشوبك
تمثال الشهداء بمدخل قرية نزلة الشوبك

 


العيد القومي للجيزة

العيد القومي لمحافظة الجيزة

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