معاينة أراض مقترحة لإنشاء مدارس فى قرية أبوصير ضمن "حياة كريمة" ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

تواصل الوحدات المحلية القروية بمركز الواسطى شمال محافظة بنى سويف، استعدادها للبدء في المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة ببنى سويف والتى تشمل مراكز الواسطى وبنى سويف والفشن.

وقال حماده راضى رئيس مدينة الواسطى شمال محافظة بنى سويف لـ"اليوم السابع"، إنه يجرى العمل للاستعداد لبدء المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة، والتى تشمل قرى المركز، مشيرا إلى إقامة الندوات داخل القرى للاستماع لمطالب الأهالى.

وأضاف، أنه تم معاينة الأراضي المقترحة لإنشاء عدد من المدارس بقرية أبوصير الملق ضمن الاستعدادات لبدء المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تحت إشراف عماد صقر نائب رئيس المركز، وفي حضور رئيس الوحدة المحلية لقرية أبوصير ومسئولي هيئة الأبنية التعليمية ووحدة حياة كريمة.

وشدد رئيس المدينة على استمرار أعمال رفع المخلفات وجمع القمامة المتزلية وتمهيد الطرق الترابية والتشجير، ومواجهة التعديات ومخالفات البناء ومتابعة أعمال صيانة بيارات تخفيض منسوب المياه الجوفية وإصلاح أعطال شبكات وخطوط مياه الشرب والصرف الصحي ورفع كفاءة الإنارة بمداخل وشوارع القرى التابعة وفق خطة عمل تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.