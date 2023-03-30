جاء ذلك - خلال تنظيم رئيس الحكومة مائدة إفطار جماعية بحضور القارئ الشيخ نادي فوزي علي سعداوي أحد سفراء دولة التلاوة المصرية وموفد وزارة الأوقاف إلى دولة ألمانيا، و عبد الصمد اليزيدي أمين عام المجلس الأعلى للمسلمين بألمانيا،وعدد من الشخصيات العربية والإسلامية.