متهمان يعترفان بجلب 8 آلاف قطعة ألعاب نارية لبيعها فى رمضان بالإسكندرية

كتب إبراهيم قاسم

اعترف شخصان بالإسكندرية، أحدهما مسجل خطر، بحيازتهما لـ8 آلاف قطعة ألعاب نارية بقصد الاتجار بها وتحقيق مكاسب غير مشروعة وبيعها في شهر رمضان.

جاء ذلك خلال قيام الأجهزة الأمنية بعرض المتهمين على النيابة العامة بالإسكندرية لمواجهتهما بتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة التي أكدت على حيازتهما ألعاب نارية بمنطقة سيدى جابر بالإسكندرية.

وتمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب من ضبط المتهم الأول وبحوزته كرتونة بداخلها 4500 قطعة ألعاب نارية "محدثات صوت" مختلفة الأشكال والأحجام.

كما تم ضبط المتهم الثاني وله معلومات جنائية" وبحوزته كرتونة بداخلها 4720 قطعة ألعاب نارية "محدثات صوت" مختلفة الأشكال والأحجام.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، حيال المتهمين وعرضهما على جهات التحقيق.