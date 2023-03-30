جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الوزير الجزائري، الأربعاء، من الوزير الإيطالي، الذي هنأه بمناسبة تعيينه على رأس الدبلوماسية الجزائرية.

وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، أن هذه المحادثة التي تأتي في أعقاب المكالمة الهاتفية بين الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون والرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، سمحت للوزيرين باستعراض التقدم المحرز في سبيل تعميق علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين اللذين تربطهما معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي يحتفل الطرفان هذا العام بالذكرى العشرين للتوقيع عليها.