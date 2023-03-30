ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" اليوم الخميس، أنه تم اختيار النائب الأول لوزير الخارجية الكورى جو هيون-دونج ليكون سفيرًا جديدًا للبلاد لدى الولايات المتحدة، وذلك قبل أقل من شهر من بدء زيارة الرئيس الكورى يون سيوك يول إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وأضافت الوكالة أن جو سوف يخلف السفير جو تيه- يونج الذي تم اختياره ليحل محل كيم سونج -هان مستشارًا للأمن الوطني عقب إعلان الأخير استقالته أمس وسط تقارير عن حدوث مشاكل بشأن قضية تخطيط تتعلق بزيارة الرئيس يون سيوك-يول إلى الولايات المتحدة الشهر المقبل في 26 أبريل المقبل.
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