وأضافت الوكالة أن جو سوف يخلف السفير جو تيه- يونج الذي تم اختياره ليحل محل كيم سونج -هان مستشارًا للأمن الوطني عقب إعلان الأخير استقالته أمس وسط تقارير عن حدوث مشاكل بشأن قضية تخطيط تتعلق بزيارة الرئيس يون سيوك-يول إلى الولايات المتحدة الشهر المقبل في 26 أبريل المقبل.