وكالات الأنباء

ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" اليوم الخميس، أنه تم اختيار النائب الأول لوزير الخارجية الكورى جو هيون-دونج ليكون سفيرًا جديدًا للبلاد لدى الولايات المتحدة، وذلك قبل أقل من شهر من بدء زيارة الرئيس الكورى يون سيوك يول إلى الولايات المتحدة الأمريكية.