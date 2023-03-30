عقد جمعية عمومية للموافقة على بيع خطين أسمنت القومية بـ973 مليون جنيه بسعر المزاد

كتب عبد الحليم سالم

‏قررت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية برئاسة المحاسب عماد الدين مصطفى الرئيس التنفيذى ، عقد جلسة للجمعية العمومية غير العادية للشركة القومية للأسمنت تحت التصفية، وذلك يوم 19 أبريل المقبل للموافقة على بيع خطين 3 و4 لصناعة الاسمنت بالطريقة الجافة وبطاقة إنتاجية 10400 طن كلنكر يوميا، والتابعين للشركة القومية للأسمنت، وذلك بمبلغ 973 جنيه واعتماد القرار‬ بعد اجزاء مزاد لبيعهما وترسيته بهذا السعر فى جلسة مزاد يوم 22 مارس الجارى شاملا قطع الغيار الكهربائية والميكانيكية.

‏وقال مصدر مسؤل لـ"اليوم السابع" أن بيع الخطين بهذا السعر، يزيد عن سعر آخر مزاد حيث بلغ التقييم نحو 811 مليون جنيه لأخر مزاد ، بخلاف الخرسانة التى تصل إلى 150 مليون جنيه، لافتا أن عملية تفكيك ونقل الخطين ستتم على 4 مراحل وقد تحتاج إلى نحو عام ونصف تقريبا.