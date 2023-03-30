رئيس "مياه بني سويف" تتابع سير العمل بخدمة العملاء.. وتشدد على الجودة

تابعت المهندسة، دينا عمر سليمان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، سير العمل بمركزي خدمة عملاء أحمد عرابي ببني سويف، وخدمة عملاء الواسطي، وذلك لمتابعة سير العمل و الوقوف علي إنتظام تقديم الخدمات للمواطنين، والذي يأتي ذلك من خلال التواجد المستمر ومتابعة كافة مواقع العمل لضمان استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين.

وأكدت المهندسة دينا، ضرورة الاهتمام بالخدمات المقدمة، والعمل علي تذليل أي عقبات وحل أي مشكلة قد تواجه العملاء بكافة الفئات، و التعامل اللائق معهم، وتقديم كافة التسهيلات الممكنة، وكذلك ضرورة إتباع الضوابط واللوائح المنظمة لسير العمل بشكل سليم، مما سينعكس علي جودة العمل و حسن إستغلال الموارد مما سيؤدي إلي تطوير الأداء العام المطلوب من العاملين وفقاً لمعاير قياسية و الأرتقاء بسرعة الأداء الخدمي

وأعلنت إمكانية التواصل الدائم مع الشركة وتقديم خدماتها للعملاء من خلال جميع مكاتب خدمة العملاء بالفروع والموقع الإلكتروني للشركة ، والذي يتيح خدمات "الإستعلام عن الفاتورة، تسجيل قراءة العداد و الدفع الإلكتروني"، كما يمكن تحميل تطبيق قراءتي و الهاتف المحمول 125 للتيسير علي العملاء وتوفير ماكينات نقاط البيع الإلكترونية " p.o.s"، في مراكز خدمات العملاء علي مستوي الشركة و التي توفر إمكانية الدفع لفواتير المياه و جميع خدمات العملاء، بإستخدام كافة أنواع البطاقات الذكية و كذلك QR code ، وتستقبل الشركة الشكاوي و المقترحات من خلال الخط الساخن 125 من أي تليفون أو رقم واتس آب 01272021558 علي مدار 24 ساعة .







