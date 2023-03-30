رئيس الاتحاد العمالى بلبنان يطالب بدفع رواتب الموظفين بأسعار صرف الشهر الماضى

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طالب رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر حاكم مصرف لبنان والمجلس المركزي للمصرف بالاستمرار في دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين والعسكريين في القطاع العام والاساتذة في التعليم الرسمي واساتذة الجامعة اللبنانية على سعر صيرفة 45 ألف ليرة للدولار الأمريكي المعتمد قبل نحو شهر، معتبرا أن اعتماد سعر منصة صيرفة الحالي والبالغ 90 ألف ليرة، معتبرا أن عكس ذلك يعني خسارة 50 في المائة من الراتب.

وطالب الأسمر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي بالتدخل للمعالجة اللازمة مع حاكم مصرف لبنان ووزير المالية قبل اللجوء الى التحركات في الشارع التي تضمن الحد الادنى من حقوق القطاع العام، مؤكدا أن رئيس الحكومة سبق وأن وعد بإصدار المراسيم الخاصة بمساعدات بدل الحضور الانتاجي وبدل النقل والاشهر الاضافية فور عودته من الخارج، لان هذه الزيادات معطوفة على سعر صيرفة 45 ألف ليرة مع معالجة أوضاع المتقاعدين تشكل حدا أدنى من المطلوب في هذه المرحلة.

وتوجه الأسمر إلى الموظفين والمتقاعدين والعسكريين والاساتذة في التعليم الرسمي واساتذة الجامعة اللبنانية من أجل الثبات على موقفهم والوحدة في الرؤية، وصولا الى تحقيق المطلوب وقبض رواتب شهر مارس والأشهر القادمة مع متمماتها على سعر صيرفة 45 ألف ليرة.

جدير بالذكر ان الموظفين والمتقاعدين يحصلون على رواتبهم بالليرة اللبنانية ثم يقمومون بتحويلها إلى دولار على سعر منصة صيرفة البالغ 45 ألف ليرة للدولار الواحد، ليستفيد الموظف من فارق السعر بين منصة صيرفة والسوق الموازية التي يتم على أساسها تسعير جميع السلع والخدمات في البلاد.