حبس سويدية 3 أشهر لالتقاطها صورا مع ضحايا تنظيم داعش الإرهابى

هناء أبو العز

حكمت محكمة جوتنبرج السويدية، على امرأة بالسجن ثلاثة أشهر لارتكابها جريمة حرب في مدينة الرقة بسوريا عام 2014 ، حيث اتهمت المرأة بنشرها صورًا لرؤوس مذبوحة خاصة بجثث قام التنظيم الإرهابى داعش التى انضمت إليه، بوضعها فى وسط المدينة ما بين عامى 2014، و2017.

ونشرت السويدية على وسائل التواصل الاجتماعى صورة لها، وهى واقفة بجوار رأس مقطوع وموضوع على سياج حديدى، بتعليقات مهينة عن هؤلاء الأشخاص الموجودين فى الصور.

ومع ذلك، نفت الشابة البالغة من العمر 35 عامًا ارتكاب أي مخالفة، قائلة إنها ليست صورتها، ولكنها أعربت عن تعاطفها الواضح مع أعمال الجماعة الإرهابية .

كما أدينت بتهمة "ترهيب موظف عام والتشهير الجسيم ضد اثنين من الأخصائيين الاجتماعيين".

وأوضحت المحكمة الحكم في بيان مكتوب لـ POLITICO، قائلة إن "كل هذه الجرائم قد ارتكبت عن بعد ، عبر الإنترنت أو عبر الهاتف" ، ولذلك فإن الحكم مخفف.

وقال إيان كاميرون، أستاذ القانون الدولي العام بجامعة أوبسالا السويدية ، إن العقوبة المخففة مرجحة لأن المرأة لم تقتل أو تشوه الأشخاص الموجودين في الصور، وأضاف أن العقوبة "تتماشى على الأرجح مع ممارسات إصدار الأحكام السويدية المتساهلة نسبيًا.