توريد ثلاتة أجهزة تحميض ديجيتال CR بمستشفيات دمياط

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتور محمد فوزي مستشار الصحة لشؤون الاشعة والمشرف على الادارة العامة للأشعة الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط وتحت إشراف الدكتور محمد فهيم مدير عام إداره العلاجي بمديرية الصحة ود كتورة ياسمين ربيع مسؤل الأشعة بمديرية الشئون الصحية بدمياط.





