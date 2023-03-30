توريد ثلاتة أجهزة تحميض ديجيتال CR بمستشفيات دمياط

اعلنت مديرية الصحة بدمياط انه تمت الموافقة على توريد ثلاثة أجهزة تحميض ديجيتال CR شركة اجفا لكل من مستشفى حميات دمياط - مستشفى عزبة البرج المركزي - مستشفى السرو المركزي - وذلك بتكلفة حوالي 3 ملايين جنيه، وجار التنسيق لاستلام وتركيب الأجهزة مع الشركة الموردة.
يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتور محمد فوزي مستشار الصحة لشؤون الاشعة والمشرف على الادارة العامة للأشعة الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط وتحت إشراف الدكتور محمد فهيم مدير عام إداره العلاجي بمديرية الصحة ود كتورة ياسمين ربيع مسؤل الأشعة بمديرية الشئون الصحية بدمياط.
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