اليوم السابع
Ads
الخميس، 30 مارس 2023 06:55 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

تعرف على تاريخ مجلس كنائس الشرق الأوسط؟

الخميس، 30 مارس 2023 06:00 ص
تعرف على تاريخ مجلس كنائس الشرق الأوسط؟ كنيسة - صورة أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يعتبر مجلس كنائس الشرق الأوسط رابطة من الكنائس التى تؤمن بالسيد المسيح حسب الكتب المقدسة، وكما جاء فى قانون إيمان الرسل وقانون الإيمان النيقاوى القسطنطينى، وتسعى هذه الكنائس معًا لتحقيق دعوتها المشتركة لمجد الله الواحد المثلث الأقانيم: الآب والابن والروح القدس.

 

ويقع مقر مجلس كنائس الشرق الأوسط، الذى تأسس عام 1974، فى بيروت بلبنان، وهو هيئة دينية تضم العائلات الكنسية الأربع فى الشرق الأوسط، وللمجلس مكاتب أخرى أهمها فى القاهرة، وعمان، والقدس، وقبرص.

 

ويستمد المجلس صلاحياته من الكنائس المسيحية الأعضاء مجتمعة ويضم فى عضويته العائلات الكنسية الأربع:

– العائلة الأرثوذوكسية الشرقية: (الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية، وكنيسة أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذوكس، والكنيسة الأرمنية الرسولية)، وهذه الكنائس عضو مؤسس منذ عام 1974.

 

– العائلة الأرثوذوكسية: (كنيسة الإسكندرية وسائر افريقيا للروم الأرثوذوكس، كنيسة أنطاكيا وسائر المشرق للروم الارثوذوكس، كنيسة الروم الأرثوذوكس فى القدس، كنيسة الروم الأرثوذوكس فى قبرص)، وهذه الكنائس عضو مؤسس منذ عام 1974.

 

– العائلة الإنجيلية: (السينودس الانجيلى الوطنى فى سوريا ولبنان، الاتحاد الإنجيلى الوطنى فى لبنان، الكنيسة الأسقفية فى القدس والشرق الأوسط، الكنيسة الإنجيلية اللوثرية فى الأردن والأراضى المقدسة، سينودس النيل الإنجيلى لمصر، الكنيسة الأسقفية بالسودان، الكنيسة الإنجيلية بالسودان، الكنيسة المشيخية بالسودان، الكنيسة الإنجيلية الوطنية فى الكويت، الكنيسة البروتستانتية فى الجزائر)، وهذه الكنائس عضو مؤسس منذ عام 1974.

 

– العائلة الكاثوليكية: فى عام 1990 اكتمل هذا المجلس المسكونى بعضوية العائلة الكاثوليكية وتضم البطريركيات السبع فى الشرق الأوسط: (الكنيسة الانطاكية السريانية المارونية، كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك، كنيسة الأقباط الكاثوليك، كنيسة السريان الكاثوليك، كنيسة بابل للكلدان، كنيسة اللاتين فى القدس، كنيسة الأرمن الكاثوليك). وقد انضمت للمجلس فى الجمعية العامة الخامسة التى عقدت فى عام 1990..

 

وبذلك أصبح المجلس هيئة مسكونية بكل ما للكلمة من معنى.

 

ويتميز مجلس كنائس الشرق الأوسط عن غيره من المجالس، بأنه يغطى المنطقة التى وُلد فيها السيد المسيح والكثير من الأنبياء، ففى فلسطين وُلد السيد المسيح وتمم الفداء، ومنها انطلق التلاميذ والرسل القديسون مبشرين بالسيد المسيح وفى أنطاكية دُعى المؤمنون مسيحيين لأول مرة، أما فى مصرنا الغالية فقد أتت إليها العائلة المقدسة، وعاشت لأكثر من ثلاث سنوات على أرضها وضفاف نيلها، فالمسيحية إذن وُلدت وترعرعت فى منطقة الشرق الأوسط.

 

واستضيفت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى مصر فعاليات الجمعية العامة الثانية عشرة لمجلس كنائس الشرق الأوسط فى مايو 2022 للمرة الأولى منذ تأسيس المجلس عام 1974.


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

مجلس كنائس الشرق الاوسط

كنائس الشرق الاوسط



الموضوعات المتعلقة

كنائس الشرق الأوسط: حياة كريمة تحتوى على اهتمامات كثيرة للإنسان المصرى واحتياجاته

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 01:50 ص

أمين عام مجلس كنائس الشرق الأوسط يعزى البابا تواضروس فى وفاة الأنبا داود

الثلاثاء، 06 ديسمبر 2022 03:20 م

التجديد للقس رفعت فكرى أمينا مشاركا بمجلس كنائس الشرق الأوسط

الأربعاء، 30 نوفمبر 2022 09:40 ص

أمين كنائس الشرق الأوسط: البابا تواضروس يتمتع بقلب رحب للمحبين والمسيئين

الأربعاء، 16 نوفمبر 2022 10:41 ص

أمين عام مشارك بمجلس كنائس الشرق الأوسط فى حوار لـ"اليوم السابع": هناك اتفاقات فى مطالبات الكنائس بقانون الأحوال الشخصية منها التبنى والميراث.. ويعلن تدعيم صفوف لجنة الإعلام والشباب بمجلس كنائس مصر قريبا.. صور

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 07:00 م

الكنيسة والسوشيال ميديا "استفادة بحذر".. البابا تواضروس للشباب: تجعل العقل مكتظا بالأفكار والحكايات والأخبار.. أمين عام كنائس الشرق الأوسط: البث المباشر للعظات يخلق تفاعلا كبيرا

الجمعة، 23 سبتمبر 2022 09:00 ص

التغير المناخي والبيئة محور اجتماع مجلس كنائس الشرق الأوسط بمركز أنافورا

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 12:42 ص

الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط يعزى البابا تواضروس فى رحيل الأنبا إيساك

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 12:41 م

فى ذكرى ميلاد بابا العرب.. البابا شنودة ألف 137 كتابا وقصيدة ورسم 117 أسقفاً و400 كاهن.. أمين عام مجلس كنائس الشرق الأوسط يصفه بـ"ابن نكتة".. والأب بطرس دانيال: كان يستقبل الفقراء ويعطيهم مساعدات قبل الضيوف

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 11:47 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة