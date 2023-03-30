تعرف على تاريخ مجلس كنائس الشرق الأوسط؟

كتب: محمد الأحمدى

يعتبر مجلس كنائس الشرق الأوسط رابطة من الكنائس التى تؤمن بالسيد المسيح حسب الكتب المقدسة، وكما جاء فى قانون إيمان الرسل وقانون الإيمان النيقاوى القسطنطينى، وتسعى هذه الكنائس معًا لتحقيق دعوتها المشتركة لمجد الله الواحد المثلث الأقانيم: الآب والابن والروح القدس.

ويقع مقر مجلس كنائس الشرق الأوسط، الذى تأسس عام 1974، فى بيروت بلبنان، وهو هيئة دينية تضم العائلات الكنسية الأربع فى الشرق الأوسط، وللمجلس مكاتب أخرى أهمها فى القاهرة، وعمان، والقدس، وقبرص.

ويستمد المجلس صلاحياته من الكنائس المسيحية الأعضاء مجتمعة ويضم فى عضويته العائلات الكنسية الأربع:

– العائلة الأرثوذوكسية الشرقية: (الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية، وكنيسة أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذوكس، والكنيسة الأرمنية الرسولية)، وهذه الكنائس عضو مؤسس منذ عام 1974.

– العائلة الأرثوذوكسية: (كنيسة الإسكندرية وسائر افريقيا للروم الأرثوذوكس، كنيسة أنطاكيا وسائر المشرق للروم الارثوذوكس، كنيسة الروم الأرثوذوكس فى القدس، كنيسة الروم الأرثوذوكس فى قبرص)، وهذه الكنائس عضو مؤسس منذ عام 1974.

– العائلة الإنجيلية: (السينودس الانجيلى الوطنى فى سوريا ولبنان، الاتحاد الإنجيلى الوطنى فى لبنان، الكنيسة الأسقفية فى القدس والشرق الأوسط، الكنيسة الإنجيلية اللوثرية فى الأردن والأراضى المقدسة، سينودس النيل الإنجيلى لمصر، الكنيسة الأسقفية بالسودان، الكنيسة الإنجيلية بالسودان، الكنيسة المشيخية بالسودان، الكنيسة الإنجيلية الوطنية فى الكويت، الكنيسة البروتستانتية فى الجزائر)، وهذه الكنائس عضو مؤسس منذ عام 1974.

– العائلة الكاثوليكية: فى عام 1990 اكتمل هذا المجلس المسكونى بعضوية العائلة الكاثوليكية وتضم البطريركيات السبع فى الشرق الأوسط: (الكنيسة الانطاكية السريانية المارونية، كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك، كنيسة الأقباط الكاثوليك، كنيسة السريان الكاثوليك، كنيسة بابل للكلدان، كنيسة اللاتين فى القدس، كنيسة الأرمن الكاثوليك). وقد انضمت للمجلس فى الجمعية العامة الخامسة التى عقدت فى عام 1990..

وبذلك أصبح المجلس هيئة مسكونية بكل ما للكلمة من معنى.

ويتميز مجلس كنائس الشرق الأوسط عن غيره من المجالس، بأنه يغطى المنطقة التى وُلد فيها السيد المسيح والكثير من الأنبياء، ففى فلسطين وُلد السيد المسيح وتمم الفداء، ومنها انطلق التلاميذ والرسل القديسون مبشرين بالسيد المسيح وفى أنطاكية دُعى المؤمنون مسيحيين لأول مرة، أما فى مصرنا الغالية فقد أتت إليها العائلة المقدسة، وعاشت لأكثر من ثلاث سنوات على أرضها وضفاف نيلها، فالمسيحية إذن وُلدت وترعرعت فى منطقة الشرق الأوسط.

واستضيفت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى مصر فعاليات الجمعية العامة الثانية عشرة لمجلس كنائس الشرق الأوسط فى مايو 2022 للمرة الأولى منذ تأسيس المجلس عام 1974.