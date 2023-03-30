تعديل مواعيد رحلات الطيران بمطار أسوان بعد استئناف الحركة

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

استأنف مطار أسوان الدولى رحلاته مرة أخرى، بعد توقف لفترة قصيرة بسبب سوء الأحوال الجوية وهبوب عاصفة ترابية أدت إلى حجب الرؤية، وتعذر استقبال رحلات جوية لحين استقرار أوضاع الطقس.

وعدل المطار، مواعيد بعض الرحلات والخاصة برحلة طيران مدينة أبوسمبل التى كان مقرر إقلاعها من مطار أسوان في تمام الساعة العاشرة ونصف صباحاً، بسبب العاصفة الترابية وحجز الرحلة بمطار أبوسمبل لحين استقرار حالة الطقس، بعد انتهاء العاصفة استكملت الطائرة رحلتها إلى مطار أسوان، في انتظار استكمال باقى الرحلة لمطار أبوسمبل مرة أخرى ومنه إلى مطار أسوان ثم مطار القاهرة حسب جدول الرحلة، بعد تأخير لنحو ساعة ونصف.

وشهدت محافظة أسوان، صباح اليوم، الخميس، عاصفة ترابية غطت أنحاء المحافظة وحجبت الرؤية خاصة بالمناطق الصحراوية وعلى الطرق السريعة، فى طقس متقلب أقصى جنوب مصر، وشهدت محافظة أسوان أيضاً انخفاض فى درجات الحرارة يصل ل3 درجات عن أمس، وسجلت درجات الحرارة اليوم فى أسوان، العظمى 29 درجة والصغرى 13 درجة.

وأطلقت محافظة أسوان، تحذيراتها لقائدى السيارات ضرورة توخى الحذر أثناء القيادة على الطريق الصحراوى الغربى "أسوان - القاهرة" وطريق أبوسمبل الدولى بجانب الطرق السريعة والزراعية الأخرى، كما حذرت المحافظة قائدى البواخر السياحية ضرورة توخى الحذر لحجب الرؤية نسبيا بالمجرى الملاحى لنهر النيل، أثناء عمل المراكب السياحية بين مدينتى أسوان والأقصر.