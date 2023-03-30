المجلس التنفيذى بالشرقية يوافق على إطلاق أسماء الشهداء على مدرستين بالزقازيق

الشرقية - إيمان مهنى

ناقش مجلس تنفيذي محافظة الشرقية، برئاسة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وحضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام، مراد رأفت السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات النوعية بالديوان العام الموضوعات الخاصة بلجنة المسميات رقم (3) لسنة 2023، وذلك لاتخاذ ما يلزم حيالها من إجراءات قانونية وموافقات للصالح العام.

وخلال الاجتماع وافق مجلس تنفيذي محافظة الشرقية على إطلاق اسم الشهيد العقيد أحمد جابر نصار على مدرسة النجاح الثانوية بنين بمنطقة المنتزه بحي أول الزقازيق التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية، وكذلك إطلاق اسم الشهيد السيد شريف بهير عبد الجليل عبد العزيز البنا على مدرسة الجهاد الابتدائية بقرية شنبارة الميمونة بمركز الزقازيق، وذلك بعد الاطلاع على كتاب اللواء أمين عام وزارة الدفاع، والمتضمن أن المذكورين عالية شهيدين، وفي ضوء انطباق شروط التسمية مع المذكورين وموافقة الجهات المعنية .

وأكد محافظ الشرقية أن إطلاق اسماء شهداء الوطن على المدراس يأتي تخليداً لذكراهم الطاهرة وتقديراً لما قدموه من تضحيات غالية من أجل الدفاع عن أمن واستقرار البلاد، مؤكداً ضرورة تلبية مطالب أسر الشهداء تقديراً لما قدمه أبناؤهم من دماء ذكية وطاهرة للدفاع عن الوطن الغالى.