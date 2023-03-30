وقال زالوجني -في منشور على تليجرام، وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية- إن "أوكرانيا تحتاج F-16".

وفي نفس السياق، أكد قائد لواء الطيران التكتيكي، أوليكسي مانيوشكين، أن طائرة ميج 29 السوفيتية - التي يستخدمها الطيارون الأوكرانيون - قد عفا عليها الزمن .. وبدلاً من ذلك، يمكن للطائرة F-16 استخدام مجموعة كاملة من الأسلحة في الخدمة.



وأشار مانيوشكين إلى أن أوكرانيا تستخدم بعض الأسلحة الغربية مثل هارمز الصاروخ المضاد للرادار لكن فعاليته ستكون أعلى بكثير إذا استخدمناه مع طائرة من طراز F-16".



يذكر أن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، قال إن القوات المسلحة الأوكرانية قد تتلقى طائرات مقاتلة من الجيل الرابع من طراز F-16 في المستقبل.