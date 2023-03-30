"السيرة الهلالية" للشيخ زين محمود بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية.. غدا

الإسكندرية - أسماء على بدر

يستضيف مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، التابع لصندوق التنمية الثقافية، حفل السيرة الهلالية للشيخ زين محمود، وذلك غدا الجمعة بقاعة المسرح.

يُذكر أن الشيخ زين محمود من مواليد محافظة المنيا عام 1986، نشأ فى بيت صوفى، حفظ القرآن الكريم صغيرًا، وبدأ فى تلاوته أسوة بوالده وابن عمه.

وكانت بدايته عندما شارك كمنشد فى مسرحية «تغريبة عبد الرازق»، والتى عُرضت فى قصر ثقافة بنى مزار عام 1992، وقام بعدها المخرج حسن الجريتلى بضمه إلى فرفته المسرحية، وهناك تعلم الغناء الشعبى على يد الشاعر الجنوبى الشهير سيد الضوى، وبعد انضمامه للفرقة بعامين، قدَّم عرضًا مع الفرقة فى سويسرا، قبل أن يتوجه معها إلى فرنسا والولايات المتحدة والبرازيل.

وشارك الشيخ زين محمود فى تأليف العديد من الأعمال الغنائية، وكذلك الموسيقى التصويرية لأفلام مصرية منها ألوان السما السبعة، وجنينة الأسماك.