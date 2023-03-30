وذكرت وكالة أنباء السعودية (واس)، اليوم /الخميس/، أن كمية التمور المزمع توزيعها تبلغ قرابة 35 طنًا، فيما يستهدف مشروع تفطير الصائمين 25 ألف صائم تقريبا، كما سيتم توزيع قرابة 50 ألف نسخة من القرآن الكريم وترجمات معانيه من إنتاج مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة.



وبهذه المناسبة، أكد الوزير بمكتب رئيس الوزراء المكلف بالشؤون الدينية الماليزى الدكتور محمد نعيم حاج مختار، قوة علاقة التعاون بين ماليزيا والسعودية، معبرا عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على ما يقدمه من أعمال جليلة في خدمة الإسلام والمسلمين.



من جانبه، أشار نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا الدكتور صالح علي بدوي إلى أن هذه البرامج لا تقتصر على ماليزيا فقط، بل إلى الكثير من دول العالم، وذلك بتوجيهات القيادة الرشيدة وبمتابعة وإشراف وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية.