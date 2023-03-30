و أوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس، وفقا لوكالة الأنباء السورية ، أنه لا يمكن أن تنعم المنطقة بالسلام والاستقرار إذا لم يتم وضع حد للاحتلال الإسرائيلى ولاعتداءاته المتكررة، ومحاسبته على الجرائم التى يرتكبها”.



يذكر أن جنديين سوريين كانا قد أصيبا ووقعت أضرار مادية جراء عدوان إسرائيلى استهدف بالصواريخ نقاطاً فى محيط مدينة دمشق فجر اليوم.