اليوم السابع
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التعليم: مراعاة الدقة عند وضع أسئلة الامتحانات ومراجعة الأجزاء الملغاة

الخميس، 30 مارس 2023 10:10 ص
التعليم: مراعاة الدقة عند وضع أسئلة الامتحانات ومراجعة الأجزاء الملغاة وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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وجهت المديريات والإدارات التعليمية الموجهين الأوائل والعموم، بضرورة مراعاة الدقة عند وضع وإعداد أسئلة امتحانات نهاية العام الدراسى، مشددة على ضرورة مراجعة الأجزاء المخصصة للإطلاع والتعلم الذاتى أو الملغاه عند وضع الأسئلة، مشيرة إلى أن الأسئلة يجب أن خالية من أية أخطاء وأيضا بعيدة عن الأجزاء المحذوفه، كما يجب أن تراعى مستويات الطلاب المختلفة ومتدرجة من الصعب إلى السهل وتشمل جميع أجزاء المنهج الدراسى للفصل الدراسي الثاني.

جدير بالذكر، أن شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نفى صحة ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي حول تغيير مواعيد امتحانات صفوف النقل والشهادة الاعدادية، مؤكدا أن مواعيد الامتحانات كما هي يوم 6 مايو المقبل وفقا لجداول الامتحانات التي أعلنتها الوزارة.

وأكد المتحدث الرسمي أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني يحرص دائما على اطلاع الطلاب وأولياء الأمور على كافة التفاصيل المتعلقة بالمنظومة التعليمية والامتحانات بشكل استباقي، في إطار تحقيق مبدأ الشفافية مع الرأي العام.

ويهيب شادي زلطة بالطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق خلف المنشورات التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تستهدف اثارة الارتباك، مشيرا إلى أن أي مستجدات تعلن عنها الوزارة عبر قنواتها الرسمية سواء عبر البيانات الرسمية أو الصفحة الرسمية للوزارة أو موقعها الإلكتروني.


التربية والتعليم

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني

تغيير مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني

صياغة أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الثاني



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