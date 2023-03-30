الإصابة بالربو والأكزيما تزيد من مخاطر التهاب المفاصل

كتبت فاطمة خليل

كشفت دراسة جديدة أن الإصابة بالربو والأكزيما قد تزيد من مخاطر الإصابة بالتهاب المفاصل، وفحص الباحثون خطر الإصابة بهشاشة العظام بين الأشخاص الذين يعانون من حالتين من الحساسية وهما الربو والأكزيما، بحسب موقع "Health".

وقال مؤلف الدراسة الدكتور ماثيو بيكر، رئيس القسم السريري في قسم المناعة وأمراض الروماتيزم في جامعة ستانفورد الأمريكية: "لقد قامت مجموعتنا بعمل يظهر أن الخلايا البدينة [نوع من خلايا الحساسية] تزداد في أعداد مفاصل الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل العظمي، وأن نشاطهم يساهم في الإصابة بهشاشة العظام".

وأشار بيكر إلى أنه "من المحتمل أن حالات الحساسية الأخرى مثل الحساسية الموسمية والحساسية الغذائية و / أو التهاب الأنف التحسسي [حمى القش] قد تؤدي إلى مخاطر مماثلة".

بالنسبة للدراسة ، قاموا بمراجعة مطالبات التأمين من قاعدتي بيانات ضمت المجموعة الأولى أكثر من 117000 شخص مصاب بالربو أو الأكزيما و 1.2 مليون شخص لا يعانون من هذه الحالات.

بعد ثماني سنوات من المتابعة ، كان خطر الإصابة بهشاشة العظام أعلى بنسبة 58٪ بين الأشخاص المصابين بالربو التحسسي أو الأكزيما مقارنة بنظرائهم الذين لا يعانون من حالات الحساسية هذه.

وأظهرت نتائج الدراسة أن خطر الإصابة بالفصال العظمي كان أعلى بين الأشخاص المصابين بالربو التحسسي والأكزيما.

يعاني حوالي نصف المصابين بالأكزيما أيضًا من حالات حساسية مثل حمى القش أو الربو أو الحساسية الغذائية ، وفقًا للأكاديمية الأمريكية للحساسية والربو والمناعة.

قارن الباحثون أيضًا خطر الإصابة بالفصال العظمي بين الأشخاص المصابين بالربو التحسسي وبين المصابين بمرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD) ، وهو مرض رئوي لا يتضمن مسارات الحساسية.

كان الأشخاص المصابين بالربو أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام بنسبة 83٪ مقارنة بأولئك المصابين بمرض الانسداد الرئوي المزمن.

في قاعدة البيانات الثانية ، كانت احتمالات الإصابة بالفصال العظمي أعلى بنسبة 42٪ بين الأشخاص الذين يعانون من الربو التحسسي أو الأكزيما ، و 19٪ أعلى بين المصابين بكلتا الحالتين.

لم تكن هذه النتائج قوية مثل تلك التي شوهدت في المجموعة الأولى حيث أخذوا مؤشر كتلة الجسم (BMI) في الاعتبار. (مؤشر كتلة الجسم هو تقدير لدهون الجسم على أساس الطول والوزن.) ارتفاع مؤشر كتلة الجسم هو خطر الإصابة بهشاشة العظام.

قال بيكر إن الأبحاث الأقدم ربطت بين استخدام مضادات الهيستامين وتقليل التقدم الهيكلي في التهاب مفاصل الركبة.

وأضاف "نأمل في أن أي عدد من الأدوية التي تعمل على تثبيط الخلايا البدينة أو منتجات الخلايا البدينة (مثل الهيستامين) ستقلل من حدوث هشاشة العظام".

قال الدكتور ثيودور فيلدز، أخصائي الروماتيزم في مستشفى الجراحة الخاصة في مدينة نيويورك ، إن الصلة بين هشاشة العظام وأمراض الحساسية يمكن أن تكون التهابًا منخفض الدرجة.

وقال: "بالنسبة للمرضى الذين يعانون من الإكزيما أو الربو ، يمكن لهذه البيانات أن تجعلهم يدركون أنهم قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام".