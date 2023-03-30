إعدام 1328 كيلو أغذية متنوعة و662 لتر عصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك بالدقهلية

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالدقهلية، حملات تفتيشية على 237 منشأة تبين أن 59 منها دون ترخيص، و8 أخرى تستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

وتمكنت الحملات من تحرير عدد 123 محضراً، وسحب 60 عينة للفحص بالمعامل المركزية، لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى إعدام 1328 كيلو من أغذية متنوعة و662 لتر عصائر وألبان غير صالحة للإستهلاك الآدمي وتغير في الخواص الطبيعية.

وفى سياق متصل كثفت الإدارة حملاتها على محلات بيع ياميش رمضان، حيث تم المرور علي عدد 97 منشاة لبيع الياميش تبين أن منها 47 دون ترخيص ومنشأة واحدة بها خطر داهم يستوجب الغلق الفورى، كما تم إعدام 692 كيلو ياميش رمضان ونحو 281 لتر عصائر لانتهاء الصلاحية.

جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، و توجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وتعليمات الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بتكثيف الحملات الانضباطية والتفتيشية على جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك