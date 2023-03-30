أخبار × 24 ساعة.. الحكومة توافق على تمويل إنشاء الخط الأول للقطار السريع

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
الحكومة توافق على منح تيسيرات للمشروعات بالأراضي الخدمية والاستثمارية
الحكومة توافق على تمويل إنشاء الخط الأول لشبكة القطار الكهربائي السريع
الحكومة توافق على 16 قرارًا خلال اجتماعها الأسبوعي.. اعرف التفاصيل
الصحة: فحص 7 ملايين طالب ضمن مبادرة الكشف المبكر عن "الأنيميا والسمنة والتقزم"
الصحة تطلق 8 قوافل طبية ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحافظات اليوم
وزير القوى العاملة يباشر عمله من مقر العاصمة الإدارية ..ويتابع "الانتقال التدريجى".. صور
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