جاء ذلك خلال استقبال أبو الغيط اليوم الخميس، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، رؤساء بعثات الإتحاد الأوروبي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بإلاضافة إلى عدد من مسؤولي جهاز العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي.

وصرح المتحدث الرسمي بإسم الامين العام للجامعة العربية جمال رشدي بأن أبوالغيط تناول خلال اللقاء عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك التطورات الأخيرة على الساحتين الإقليمية والدولية خاصةً في منطقة الشرق الأوسط بالإضافة إلى تداعيات الحرب في أوكرانيا على المنطقة.

كما شهد استعراض أبو الغيط رؤيته ومواقف الجامعة العربية تجاه هذه القضايا، إضافةً إلى بحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات المؤسسية العربية- الأوروبية، مشيراً إلى اهتمام سفراء الإتحاد الأوروبي بالتعرف على رؤى الأمين العام للجامعة العربية حيال التطورات الأخيرة في القضية الفلسطينية في ضوء التصعيد الاسرائيلي وحملة القمع والتنكيل التي يباشرها جيش الاحتلال في مدن الضفة الغربية.

كما استفسر السفراء الأوروبيون حول تطورات الأزمات العربية، لا سيما في سوريا وليبيا

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وأضاف رشدي أن أبو الغيط أطلع سفراء الاتحاد الاوروبي خلال اللقاء على بعض التطورات الخاصة بمسارات العمل العربي المشترك في المرحلة القادمة، لا سيما مع قرب انقعاد القمة العربية في الرياض، كما استمع إلى رؤى وتقييمات المسؤولين الأوروبيين لمستوى التطور في العلاقات العربية- الأوروبية.