7 معارض "أهلا رمضان" تفتح أبوابها لمواطنى الجيزة بتخفيضات تصل لـ30%

كتبت مرام محمد

تستقبل معارض "أهلا رمضان" بمحافظة الجيزة المواطنين يوميا، لشراء كافة احتياجاتهم من السلع الأساسية والمستلزمات الرمضانية من السكر والدقيق والعدس والأرز والزيوت واللحوم الطازجة والمجمدة والخضراوات وغيرها بتخفيضات تصل لـ30% حتى نهاية شهر رمضان الكريم.

وافتتحت المحافظة حتى الآن 7 معارض "أهلا رمضان"، توفر احتياجات المواطنين من كل المواد الغذائية والسلع التموينية بأسعار مخفضة عن المعروض بالأسواق، وذلك في شارع الملك فيصل والوراق والدقي والمنيب والبدرشين والعياط ومدينة 6 أكتوبر، إلى جانب ما تضمه من أكثر من 900 معرض ومنفذ للسلع تغطي كافة قطاعات المحافظة.

ويعد معرض "أهلا رمضان" في أرض المطاحن بشارع الملك فيصل أحد أكبر معارض "أهلا رمضان" على مستوى الجمهورية، حيث يضم 101 باكية بيعية على مساحة 2000م.

كما يعد معرض "أهلا رمضان" بمدينة 6 أكتوبر والكائن بطريق جمال عبد الناصر، تقاطع الشارع الفاصل بين الحى 12 والحى 11 على مساحة 1000 متر، أحد أكبر المعارض التي تستقبل عدد كبير من المواطنين يوميا من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 9 مساء.

وافتتحت المحافظة معرض "أهلا رمضان" بشارع المدرسية بالمنيب على مساحة 500 متر وبمشاركة 30 عارضا، ومعرض "أهلا رمضان" بشارع بورسعيد في البدرشين، والمقام على مساحة 500 متر ومشاركة 21 عارضا، بالإضافة إلى معرض "أهلا رمضان" بشارع شكري القواتلي في العياط، على مساحة 500 وبمشاركة 30 عارضا، ومعرض "أهلا رمضان" بجوار مبنى الحي الجديد بحي الوراق.

وافتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والدكتور محمد على مارم سفير الجمهورية اليمنية بالقاهرة عميد السلك الدبلوماسى العربي، معرض"أهلًا رمضان" لبيع السلع الأساسية من الأرز والزيت والسكر والدقيق والمكرونة واللحوم والدواجن والفاكهة بأسعار تقل عن مثيلاتها في السوق بنسبة تصل إلى 30%.

ومن جانبه، أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن الدولة تواصل جهودها وبالتعاون بين كلفه الجهات نحو إقامة المزيد من المعارض لرفع العبء عن كاهل المواطنين، مشيرًا إلى أن منافذ أهلا رمضان التي أقامتها محافظة الجيزة تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين عليها خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، مؤكدا على الاستمرار في التوسع نحو إقامة المعارض السلعية لتغطية كافه قرى ومراكز وأحياء المحافظة ليستفيد منها اكبر قدر ممكن من المواطنين.

ووجه المحافظ بتوفير السلع الغذائية ومراقبة الأسعار بمعارض أهلا رمضان بكافة المعارض المقامة والتشديد على التزام الباعة بالأسعار المعلنة اضافة لتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية بصفة مستمرة لتخفيف العبء على المواطنين.