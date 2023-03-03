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255 مليون جنيه صافى مشتريات المستثمرين العرب بالبورصة المصرية خلال أسبوع

الجمعة، 03 مارس 2023 03:00 ص
255 مليون جنيه صافى مشتريات المستثمرين العرب بالبورصة المصرية خلال أسبوع البورصة
كتب هانى الحوتى

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سجلت تعاملات المصريين نسبة 77% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، واستحوذ الأجانب على نسبة 13.8%، والعرب على 9.2%، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء في التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، وسجل الأجانب صافى بيع بالبورصة المصرية بقيمة 916.1 مليون جنيه، وسجل العرب صافى شراء بقيمة 255.2 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
  
ومثلت تعاملات المصريين 83.3% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 8.6%، وسجل العرب 8.1%، وسجل الأجانب صافى بيع بالبورصة المصرية منذ بداية العام بقيمة 2.7 مليار جنيه، فيما استمر العرب بتسجيل صافى شراء بنحو 1.617 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.
 
 
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد تراجع بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 16846.79 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.93% ليغلق عند مستوى 3058.88 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنسبة 2.21% ليغلق عند مستوى 4534.76 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" هبوطًا بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 20008.06 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 1.95% ليغلق عند مستوى 3491.93 نقطة.
 
وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 3.5 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.082 تريليون جنيه، بنسبة نمو 0.3%، وتراجع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 657.6 مليار جنيه إلى 654.9 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.4%، فيما صعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 200.7 مليار جنيه إلى 204.8 مليار جنيه بنسبة نمو 2.1%.
 
كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 858.3 مليار جنيه إلى 859.7 مليار جنيه بنسبة نمو 0.2%، وصعد رأس المال السوقي لبورصة النيل من 1.3 مليار جنيه إلى 1.4 مليار جنيه بنسبة نمو 0.1%.

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