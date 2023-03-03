وكيل "تموين الأقصر" يعلن رفع درجة الاستعداد لاستقبال شهر رمضان.. اعرف التفاصيل

الأقصر – أحمد مرعى

كشف الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر ، أنه تقرر رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال شهر رمضان الكريم، وذلك من خلال تنظيم بعض المعارض لبيع جميع أنواع السلع الغذائية واللحوم المجمدة والطازجة والدواجن، وكذلك الملابس الجاهزة بأسعار تنافسية ومخفضة ويستمر العرض بها حتى الانتهاء من شراء المواطنين لاحتياجاتهم قبل حلول الشهر الكريم.

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه تقوم المديرية خلال تلك الأيام بضخ كميات كبيرة ومناسبة من جميع أنواع السلع الغذائية واللحوم والدواجن بأفرع الشركة المصرية لتجارة الجملة، والسلاسل التجارية على مستوى المحافظة وذلك للمساهمة فى توفير كافة متطلبات المواطنين.

وأوضح الدكتور تامر صلاح مختار، أنه قامت المديرية بتوفير عدة أماكن لإقامة معارض أهلاً رمضان والمنافذ والشوادر، حيث تم افتتاح 8 معارض أهلاً رمضان، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وبيع السلع بأسعار مخفضة فى تلك المعارض لدعم الأهالى فى شتى أرجاء المحافظة، حيث جاءت قائمة المعارض التى تم افتتاحها حتى الآن، 8 معارض "أهلاً رمضان" على مستوى مراكز ومدن محافظة الأقصر تضمنت معرض ببندر الأقصر بشارع المحطة، ومعرض بمركز إسنا بشوارع السوق الحضرى وأحمد عرابى، ومعرض بمركز أرمنت بشارع المستشفى، ومعرض بمركز البياضية بشارع مجلس المدينة، ومعرض بمركز القرنة بجزيرة البعيرات، ومعرض بمركز الطود بشوارع مجلس المدينة، ومعرض سابع بالعديسات، والمعرض الأخير بمدينة الزينية.

وأكد وكيل تموين الأقصر، أنه بجانب معارض أهلا رمضان يجرى مشاركة الشركة المصرية لتجارة الجملة والسلاسل التجارية الكبرى ومشروع جمعيتي، و5 سيارات مشروع عربيتي بدائرة المحافظة بخلاف قوافل سيارات متنقلة للقطاع الخاص، ويجرى تجهيز وإطلاق قوافل السيارات المتنقلة التي تحمل السلع الغذائية بأسعار مخفضة تمهيداً لتوجيهها للمناطق البعيدة والتى تحتاج دعم لمحاربة الغلاء، وقوام القافلة 15 سيارة ما بين طن و5 أطنان، وذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.