وكيل أوقاف الإسكندرية يتفقد مساجد المحافظة

الإسكندرية أسماء على بدر

تفقد الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية اليوم الجمعة عدد من مساجد إدارتي (الجمرك - وسط) للتأكد من انتظام العاملين بالمساجد وقيامهم بمهام عملهم على أكمل وجه مؤكداً أن هذه الجولات مستمرة ولن تنقطع مبينا أن الغاية منها ضبط العمل بالمساجد والأخذ على يدي المقصرين والمتهاونين.

كما قام بجولة قبيل صلاة الجمعة لتفقد عدد من مساجد إدارة أوقاف العجمي والعامرية أول وثان للتأكد من جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن وإقامة الشعائر على أكمل وجه وإعداد المساجد إعدادا جيدا لتكون على الوجه اللائق لاستقبال ضيوف الرحمن.

وقال وكيل اوقاف الإسكندرية فى بيان إنه لن يألوا جهد في متابعة المساجد والعاملين بها حتى يقوم المعوج ويأخذ على يد المقصر ويثيب المجتهد و قدم الشكر للعاملين بالمساجد لالتزامهم بالتعليمات والاهتمام بها.

وكان قد أدى الأئمة خطبة الجمعة اليوم تحت عنوان " الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم" مع الالتزام التام بالوقت الموضوع.





