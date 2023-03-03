وكيل "أوقاف الأقصر": ملتقى الفكر الرمضانى بمسجد السيد يوسف يوميا بعد التراويح

الأقصر – أحمد مرعى

قال الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر ، إن المديرية قد انتهت من الإعداد لملتقى الفكر الرمضاني لعام 1444هــ - 2023م، والذي يعقد يومياً عقب صلاة التراويح بمسجد السيد يوسف بوسط مدينة الأقصر، وذلك في إطار استعداد مديرية أوقاف الأقصر للأنشطة الدعوية بشهر رمضان 1444هــ.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر أن يحاضر فى الملتقى الفكرى يومياً بمسجد السيد يوسف بمنطقة الكرنك فى وسط مدينة الأقصر، نخبة من كبار العلماء بالأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، وذلك فضلًا عن القراء والمبتهلين ومقدمي ملتقى الفكر من الإعلاميين.

وأكد الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل الأوقاف بالأقصر، أنه تم وضع خطة لاستقبال شهر رمضان المبارك لعام 1444/ 2023، وذلك في إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى لوزارة الأوقاف، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وشدد مدير مديرية أوقاف الأقصر، أنه تقرر تشكيل غرفة عمليات بديوان المديرية والإدارات التابعة لها، لمتابعة الإستعداد لإستقبال شهر رمضان المبارك، حيث تشمل الخطة ما يلي:- (تشكيل غرفة عمليات بديوان المديرية والإدارات التابعة لها - تكثيف حملات نظافة وتعقيم المساجد على مستوى محافظة الأقصر- تحديد أسماء وأعداد المساجد التى سوف تقام بها صلاة التراويح والتهجد والاعتكاف - تحديد أعداد وأسماء المساجد التي ستقام فيها صلاة عيد الفطر المبارك - التنسيق المستمر والمتواصل مع جميع الجهات ذات الاختصاص بمختلف أرجاء الأقصر - تم تحديد عدد مساجد صلاة التراويح 1274 مسجد - تم تحديد عدد مساجد الاعتكاف 102 مسجد - تم تحديد عدد مساجد التهجد 361 مسجد - تم تحديد عدد مساجد درس العصر 827 مسجد - تم تحديد عدد مساجد درس السهرة 827 مسجد - تم تحديد عدد مساجد صلاة عيد الفطر المبارك 1274 مسجد).