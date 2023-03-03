وزير خارجية الهند: سعيد بمشاركة سامح شكرى فى اجتماع مجموعة العشرين

هناء أبو العز

قال وزير خارجية الهند "سوبرامانيام جايشنكار" عقب استقباله لنظيره المصرى سامح شكرى على هامش اجتماعات مجموعة العشرين بالهند، إنه سعيد بلقاء وزير الخارجية المصرى، ورحب جايشنكر بمشاركة شكرى فى الاجتماع.

وأكد جايشنكار فى تغريدة له على تويتر، ركزت مناقشاتنا على متابعة زيارة الرئيس السيسى الناجحة للهند فى يناير 2023.