وزير الهجرة التونسي يدعو الخبراء دعم جهود تعزيز التعاون مع المنظمات والوكالات الدولية

أ ش أ

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمّار، على أهمية دعم تحركات الدبلوماسية التونسية الهادفة إلى تعزيز التعاون مع المنظمات والوكالات الدولية، خاصة في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

جاء ذلك خلال لقاء نبيل عمّار مع عدد من المسؤولين والخبراء التونسيين العاملين في المنظمات والوكالات الدولية في جنيف، في إطار زيارة العمل التي يؤديها إلى سويسرا، وذلك وفقًا لبيان أصدرته وزارة الشؤون الخارجية التونسية الخميس.

كما دعا عمار تلك الكفاءات لعرض مبادراتها ومقترحاتها لمساندة خطة التنمية الوطنية 2023-2025 ورؤية تونس 2035، بالنظر إلى الخبرة وبرامج المساعدة الفنية التي تديرها هذه المنظمات.

كما شدد على دور البعثات الدبلوماسية التونسية في الخارج في المساعدة والتنسيق لخدمة بلادهم ومؤسساتهم على أفضل وجه.

وتمحور اللقاء حول الدور الحيوي للكفاءات التونسية صلب هذه المؤسسات لتعزيز رسائل تونس والدفاع عن مصالحها مع الدول المضيفة.

من جهة أخرى، عقد نبيل عمّار جلسة عمل مع أعضاء البعثة الدائمة لتونس بجنيف، أكد فيها على أهمية توفر مناخ عمل ملائم من أجل تأمين نجاح مهامهم وتطوير أساليب العمل لمساندة الكفاءات التونسية مهما كانت مواقعهم، حتى يتمكنوا من استغلال إمكاناتهم الكاملة في خدمة تونس في سياق عالمي صعب ومعقد.