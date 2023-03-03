اليوم السابع
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وزير الزراعة يفتتح الأسبوع المقبل المعرض الدائم للسلع فى حديقة الأورمان

الجمعة، 03 مارس 2023 04:00 ص
وزير الزراعة يفتتح الأسبوع المقبل المعرض الدائم للسلع فى حديقة الأورمان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
كتبت أسماء نصار

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يفتتح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، الأسبوع المقبل، المعرض الدائم للسلع الغذائية بحديقة الأورمان الذى يستمر طوال شهر رمضان، بأسعار مخفضة ضمن خطة الحكومة للتيسير على المواطنين ورفع العبء عن كاهلهم خاصة خلال هذا الشهر الكريم.

 

وكلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، قطاع الإنتاج والزراعات المحمية، والهيئة العامة للإصلاح الزراعى، بضخ كميات كبيرة من اللحوم والدواجن والأسماك، والألبان ومنتجاتها المختلفة، كذلك السلع الغذائية المختلفة ومواد البقالة والخضر والفاكهة، كذلك ياميش رمضان، بكافة المنافذ التابعة للوزارة بالقاهرة والمحافظات، فضلًا عن السيارات المتنقلة التى تجوب القرى والمناطق النائية، حيث يتم عرض تلك المنتجات بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق.

 

وتواصل وزارة الزراعة، ممثلة فى الهيئة العامة للخدمات البيطرية وقطاع الإنتاج، والزراعات المحمية متابعة اليومية على الأسعار المخفضة منعا للتلاعب بالسعر، كما تقرر طرح كميات من اللحوم الحمراء البلدية، ومنتجاتها المختلفة بمنافذها الثابتة، وأمام ديوان الوزارة بأسعار مخفضة، " لحم السجق والكفتة البلدى، ولحم الهامبرجر بلدى، ولحم كندوز صغير، وكبدة كندوز صغير، ولحم بفتيك، ولحم ضانى، وكبدة ضانى.

 

وتقوم المنافذ ببيع الخضار والفاكهة – البقوليات – السلع الغذائية – لحوم مجمدة ومصنعاتها – لحوم بلدية وضانى – دواجن مجمدة ومصنعاتها – اسماك مجمدة – عسل وزيت زيتون – ألبان ومصنعاتها، وتوفير جميع السلع الغذائية بأسعار تنافسية وذات جودة عالية، فى إطار العمل على ضبط الأسعار بتخفيضات تصل إلى 30%، تخفيفًا عن كاهل محدودى الدخل.


وزير الزراعة

شهر رمضان

استعدادات رمضان

الزراعه



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